Рада вернула лишение свободы за ложь в декларациях

Верховная Рада поддержала в целом президентский законопроект о усилении ответственности за недостоверное декларирование (№4651 ). Документ возвращает заключения за ложь в декларации.

За проголосовали 307 депутатов.

Проект усиливает ответственность за предоставление недостоверной информации в декларациях и возвращает наказание в виде лишения свободы, которое было отменено решением Конституционного суда в октябре прошлого года.

Согласно проекту, если в декларации чиновника несоответствие с реальными доходами составит от 1,1 млн грн до 4,5 млн грн, то его могут наказать штрафом от трех до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тысяч грн до 68 тысяч грн), общественными работами от 150 до 240 часов или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если же несоответствие превысит 4,5 миллиона гривен — чиновнику может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

В то же время Рада приняла поправку №50 депутата от «Слуги народа» Игоря Фриса, которая указывает, какие именно данные об имуществе родственников подлежат декларированию.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин раскритиковал принятие этой правки, отметив, что она «делает невозможным наказание за ложь в отношении имущества родственников, даже если декларант знает об имуществе».

«Теперь указывать имущество, которым пользуется или обладает член семьи надо только, когда сам член семьи предоставил такую информацию декларанту. Ранее декларант должен был указать всю известную ему информацию, а по другому — указать, что член семьи отказался предоставить данные. В этой редакции законопроект делает еще хуже, чем было до этого. Надеюсь, что Зеленский его ветирует», — написал Шабунин.