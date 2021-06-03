Рада повернула увʼязнення за брехню у деклараціях

Верховна Рада підтримала в цілому президентський законопроєкт про посилення відповідальності за недостовірне декларування (№ 4651). Документ повертає увʼязнення за брехню в декларації.

За проголосували 307 депутатів.

Проєкт посилює відповідальність за надання недостовірної інформації у деклараціях і повертає покарання у вигляді позбавлення волі, яке було скасовано рішенням Конституційного суду у жовтні торік.

Відповідно до проєкту, якщо у декларації чиновника невідповідність з реальними доходами складе від 1,1 млн грн до 4,5 млн грн, то його можуть покарати штрафом від трьох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тисячі грн до 68 тисяч грн), громадськими роботами від 150 до 240 годин або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо ж невідповідність перевищить 4,5 мільйони гривень — чиновнику може загрожувати позбавлення волі на строк до двох років.

Водночас Рада схвалила правку №50 депутата від «Слуги народу» Ігоря Фріса, яка вказує, які саме дані про майно родичів підлягають декларуванню.

Очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін розкритикував ухвалення цієї правки, наголосивши, що вона «робить неможливим покарання за брехню щодо майна родичів, навіть, якщо декларант знає про майно».

«Тепер зазначати майно, яким користується чи володіє член сім’ї треба лише, коли сам член сім’ї надав таку інформацію декларанту. Раніше декларант мав вказати усю відому йому інформацію, а щодо іншого - вказати, що член сім’ї відмовився надати дані. В такій редакції законопроєкт робить ще гірше, ніж було до цього. Сподіваюся, що Зеленський його ветує», — написав Шабунін.