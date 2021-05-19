Комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт Зеленського про посилення відповідальності за недостовірне декларування

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт про посилення відповідальності за недостовірне декларування (№ 4651). Документ повертає кримінальну відповідальність за брехню в декларації.

Про це повідомили у пресслужбі партії «Слуга народу».

У політсилі повідомили, що комітет перед другим читанням вніс кілька змін до проєкту. Зокрема, депутати погодили правку, за якою вказані кримінальні правопорушення відносяться не до корупційних, а до правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Загалом, зазначили в політсилі, текст законопроєкту залишився таким, за який проголосували в першому читанні.

У документі передбачається позбавлення волі терміном до 2 років як один з видів покарання. Його може застосувати суд під час визначення виду покарання. І це стосується як недостовірного декларування, так і неподання декларації суб’єктом, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У випадку, якщо посадовець не задекларував понад 4 мільйони 540 тисяч гривень, передбачений штраф від 68 до 85 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі до 2 років і позбавлення права обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю до 3 років.

Нагадаємо, Рада 15 квітня ухвалила цей законопроєкт у першому читанні. Венеціанська комісія підтримала документ.