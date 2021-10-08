Рада обрала нового спікера — ним став «слуга» Стефанчук

Верховна Рада у пʼятницю, 8 жовтня, обрала своїм новим головою першого віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука.

За це рішення проголосували 261 нардеп.

Надалі парламент голосуватиме за те, щоб крісло першого заступника голови Ради зайняв лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Загалом на посаду спікера претендували пʼять нардепів. Окрім Стефанчука, це представники «Європейської солідарності» Яна Зінкевич та Олексій Гончаренко, депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, а також позафракційний нардеп Гео Лерос.

Пізніше під час виступів народні депутати Ярослав Железняк та Гео Лерос зняли з розгляду свої кандидатури. Під час рейтингового голосування 8 жовтня Стефанчук обрав найбільшу кількість голосів, тому його кандидатуру і винесли на затвердження.