Зеленський звільнив Стефанчука від обовʼязків представника президента в Раді

Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука від обовʼязків свого представника в парламенті.
Про це йдеться в указі президента.
Стефанчук був обраний до Верховної Ради за списком «Слуги народу» під другим номером. Список на виборах очолював Дмитро Разумков. 21 травня 2019 року Зеленський призначив Стефанчука своїм представником у парламенті.
- 5 жовтня Рада відсторонила Дмитра Разумкова від ведення засідання на два пленарні дні — на час розгляду питання про його відставку. Вірогідним наступником Разумкова на посаді спікера називають саме Стефанчука.
- Конфлікт між «Слугою народу» і головою ВР почався після того, як Разумков направив на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про деолігархізацію до його розгляду у другому читанні в Раді. У «Слузі народу» просили, щоб закон передали після його ухвалення.
- Сам Разумков заявив, що у відставку не збирається, а в разі звільнення з посади він залишиться в політиці.