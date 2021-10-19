Людмилу Буймистер исключили из фракции «Слуга народа». Она не поддержала закон об олигархах

Нардепа от президентской партии Людмилу Буймистер исключили из фракции «Слуга народа».

Решение об этом объявил спикер Рады Руслан Стефанчук.

«Пришла информация от фракции «Слуга народа», которая говорит о том, что согласно части 3 статьи 60 закона «О регламенте Верховной Рады» сообщаем об исключении из депутатской фракции политической силы «Слуга народа» народного депутата Буймистер Людмилу Анатольевну. Информация оформлена письмом», — отметил спикер.

Ранее она не поддержала решение монобильшости об отзыве Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Разговоры о ее исключении начались еще 23 сентября после голосования против закона об олигархах.

Слухи о том, что она якобы отстаивает в Раде интересы олигарха Рината Ахметова, Буймистер назвала «очередной коммуникационной грязной технологией, которую выпускают против меня за мою позицию при голосовании».