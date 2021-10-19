Людмилу Буймістер виключили з фракції «Слуга народу». Вона не підтримала закон про олігархів

Нардепа від президентської партії Людмилу Буймістер виключили з фракції «Слуга народу».

Рішення про це оголосив спікер Ради Руслан Стефанчук.

«Прийшла інформація від фракції «Слуга народу», яка говорить про те, що відповідно до частини 3 статті 60 закону «Про регламент Верховної Ради» повідомляємо про виключення з депутатської фракції політичної сили «Слуга народу» народного депутата Буймістер Людмилу Анатоліївну. Інформація оформлена листом», — зазначив спікер.

Раніше вона не підтримала рішення монобільшості щодо звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Загалом розмови про її виключення з фракції почалися ще 23 вересня після її «негативного» голосування проти закону про олігархів.

Чутки про те, що вона начебто відстоює у Раді інтереси олігарха Ріната Ахметова, Буймістер назвала «черговою комунікаційною брудною технологією, яку випускають проти мене за мою позицію під час голосування».