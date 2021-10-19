Людмилу Буймістер виключили з фракції «Слуга народу». Вона не підтримала закон про олігархів

Нардепа від президентської партії Людмилу Буймістер виключили з фракції «Слуга народу».
Рішення про це оголосив спікер Ради Руслан Стефанчук.
«Прийшла інформація від фракції «Слуга народу», яка говорить про те, що відповідно до частини 3 статті 60 закону «Про регламент Верховної Ради» повідомляємо про виключення з депутатської фракції політичної сили «Слуга народу» народного депутата Буймістер Людмилу Анатоліївну. Інформація оформлена листом», — зазначив спікер.
Раніше вона не підтримала рішення монобільшості щодо звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Загалом розмови про її виключення з фракції почалися ще 23 вересня після її «негативного» голосування проти закону про олігархів.
Чутки про те, що вона начебто відстоює у Раді інтереси олігарха Ріната Ахметова, Буймістер назвала «черговою комунікаційною брудною технологією, яку випускають проти мене за мою позицію під час голосування».
- 23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів: вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобов’язані подавати електронну декларацію. Усі чиновники повинні будуть обов’язково подавати декларацію про контакти, якщо вони матимуть спілкування з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення. Буймістер голосувала проти (єдина зі «слуг», хто проти).