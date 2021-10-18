«Слуги» почали процедуру виключення нардепа Буймістер зі своєї фракції. Вона не підтримала закон про олігархів

На засіданні фракції «Слуга народу» нардепи вирішили ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі свого складу.
Про це повідомила прессекретарка «Слуги народу» Юлія Палійчук.
Розмови про її виключення з фракції почалися ще 23 вересня після її «негативного» голосування проти закону про олігархів.
Чутки про те, що вона начебто відстоює у Раді інтереси олігарха Ріната Ахметова, Буймістер назвала «черговою комунікаційною брудною технологією, яку випускають проти мене за мою позицію під час голосування».
- 23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів: вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобов’язані подавати електронну декларацію. Усі чиновники повинні будуть обов’язково подавати декларацію про контакти, якщо вони матимуть спілкування з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення. Буймістер голосувала проти (єдина зі «слуг», хто проти).