«Слуги» почали процедуру виключення нардепа Буймістер зі своєї фракції. Вона не підтримала закон про олігархів

На засіданні фракції «Слуга народу» нардепи вирішили ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі свого складу.

Про це повідомила прессекретарка «Слуги народу» Юлія Палійчук.

Розмови про її виключення з фракції почалися ще 23 вересня після її «негативного» голосування проти закону про олігархів.

Чутки про те, що вона начебто відстоює у Раді інтереси олігарха Ріната Ахметова, Буймістер назвала «черговою комунікаційною брудною технологією, яку випускають проти мене за мою позицію під час голосування».