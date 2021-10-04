«Слуга» Буймістер відреагувала на можливе виключення з фракції та чекає на зустріч із Зеленським

Народний депутат фракції «Слуга народу» Людмила Буймістер, яку хочуть виключити із фракції за те, що вона голосувала проти закону про олігархів, заявила, що зараз чекає на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це вона розповіла у коментарі «Бабелю» у понеділок, 4 жовтня.

«Зараз чекаю, поки Володимир Олександрович призначить зустріч. У суботу про це розмовляли, коли була «Велика фракція» в Трускавці. Я розумію, що викликає багато запитань моя позиція щодо закону про деолігархізацію. Я запропонувала, щоб в приватному порядку я йому [Зеленському] прокоментувала, яким чином, згідно із законом, було б правильніше досягати тих же цілей, які він перед партією ставить. Зараз чекаю, щоб президент і мене, і [главу фракцію Давида] Арахамію запросив, призначив дату зустрічі, щоб про це поговорити», — зазначила Буймістер.

Вона заявила, що Зеленський знав її позицію щодо законопроєкту про олігархів, однак він не знав, що її через це збираються виключити із фракції.