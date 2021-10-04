«Слуга» Буймистер отреагировала на возможное исключение из фракции и ждет встречи с Зеленским

Народный депутат фракции «Слуга народа» Людмила Буймистер, которую хотят исключить из фракции за то, что она голосовала против закона об олигархах, заявила, что сейчас ждет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом она рассказала в комментарии «Бабелю» в понедельник, 4 октября.

«Сейчас жду, пока Владимир Александрович назначит встречу. В субботу об этом говорили, когда была «Большая фракция» в Трускавце. Я понимаю, что вызывает много вопросов моя позиция относительно закона о деолигархизации. Я предложила, чтобы в частном порядке я ему [Зеленскому] прокомментировала, каким образом, по закону, было бы правильнее достигать тех же целей, которые он перед партией ставит. Сейчас жду, чтобы президент и меня, и [главу фракции Давида] Арахамию пригласил, назначил дату встречи, чтобы об этом поговорить», — отметила Буймистер.

Она заявила, что Зеленский знал о ее позиции по поводу законопроекта об олигархах, однако он не знал, что ее из-за этого собираются исключить из фракции.