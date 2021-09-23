Голосование за закон о деолигархизации: «слуги» думают об исключении нардепа, а «Голос» обвинил часть фракции в работе на ОП

Фракция «Слуга народа» размышляет над исключением из своего состава нардепа Людмилы Буймистер, которая проголосовала против закона о деолигархизации. Также из-за голосования разгорелся конфликт и во фракции «Голос».

Об этом заявили глава фракции Давид Арахамия, пишет Укрінфор», и нардепы от «Голоса» в своих соцсетях.

Арахамия отметил, что после голосования к нему начали подходить нардепы с предложением исключить Буймистер из фракции. Он также рассказал, что и сама нардеп не против этого.

«Я считаю, что с точки зрения партийной дисциплины надо исключать, если вы спросите лично мое видение. Но это будут решать 70% нашей фракции на заседании. Возможно, сделаем это в Трускавце [во время собрания «Слуги народа]», — сказал он.

В то же время часть нардепов из фракции «Голос» обвинили в работе на Офис президента другую часть фракции — коллег, которые создали объединение «Справедливость». 11 членов этого объединения проголосовали за закон о деолигархизации. По словам главы фракции Ярослава Железняка, нардепы Галина Васильченко и Наталья Пипа получили 20 миллионов гривен помощи на свои округа в обмен на голосование.

«Роман Лозинский, Александра Устинова, Юлия Клименко, Ярослав Юрчишин, Галина Васильченко, Наталья Пипа и другие коллеги, которые входят в МФО «Справедливость», сейчас представляют фактически власть и соблазнились на какие-то плюшки, наверное, власти, какие-то должности. И сейчас мы увидим, как они дальше буду изображать, что это была их принципиальная позиция», — заявил он с трибуны в Раде.

В то же время глава объединения «Справедливость» Александра Устинова заявила, что этот закон не решит проблему олигархов, но создаст им существенные проблемы.

«Этот закон не навредит обычным гражданам, которые точно не владеют миллиардами или медиа и не влияют на политику. Это было бы для нас красной линией. Но этот закон может стать тем, что создаст проблемы олигархам, которые зарабатывают миллиарды на украинцах и государственных ресурсах. И именно это то, за что мы должны бороться, — за уменьшение влияния олигархов на политику и государство», — подчеркнула она.