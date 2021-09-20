Глава фракции СН Арахамия спрогнозировал, когда Рада может рассмотреть законопроект о деолигархизации

Верховная Рада может рассмотреть законопроект о деолигархизации во втором чтении в ближайшие среду или четверг.
Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во время брифинга после заседания фракции 20 сентября.
«Мы будем рассматривать этот вопрос. Я считаю, что это произойдет, скорее всего, в среду или четверг», — сказал он.
По словам Арахамии, законопроект «сбивают» на всех уровнях.
«Я много думал, кто заинтересован в том, чтобы провалить закон об олигархах — олигархи или люди, которые работают на олигархов? И пришел к выводу, что это люди, которые работают на олигархов, потому что олигархам все равно — они состоятельные люди, у них все есть... Но людям, которые в очереди стоят к олигархам, чтобы обслуживать их, — вот им это будет очень неудобно», — отметил нардеп.
- Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о деолигархизации № 5599. Десять нардепов проголосовали за, а один против — член фракции «Голос» Сергей Рахманин. Воздержались — ноль.
- Согласно решению комитета, Верховной Раде рекомендовали рассматривать законопроект по новой спецпроцедуре, когда у депутатов нет права внести свои правки в зале парламента.
- 10 сентября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отправил законопроект об олигархах на анализ Венецианской комиссии. Вывода нужно ждать несколько месяцев, но в «Слуге народа» обещают принять документ как можно быстрее.