«Слуги» начали процедуру исключения нардепа Буймистер из своей фракции. Она не поддержала закон об олигархах

На заседании фракции «Слуги народа» нардепы решили инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава.
Об этом сообщила прес-секретарь «Слуга народа» Юлия Палийчук.
Разговоры о ее исключении начались еще 23 сентября после голосования против закона об олигархах.
Слухи о том, что она якобы отстаивает в Раде интересы олигарха Рината Ахметова, Буймистер назвала «очередной коммуникационной грязной технологией, которую выпускают против меня за мою позицию при голосовании».
- 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла законопроект о деолигархизации. Документ устанавливает ряд правил для тех, кто попадет в реестр олигархов: они не смогут финансировать партии, участвовать в приватизации и будут обязаны подавать электронную декларацию. Все чиновники должны будут обязательно подавать декларацию о контактах, если они будут иметь общение с олигархом. В случае непредставления такой декларации им грозит увольнение. Буймистер голосовала против (единственная из «слуг», кто против).