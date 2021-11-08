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Дмитрий Разумков опубликовал поименный список членов своего депутатского объединения

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Бывший глава парламента, а сейчас внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков 8 ноября опубликовал список депутатов, которые вошли в его новое межфракционное объединение «Розумна політика».

Всего там, кроме Разумкова, 24 депутата. От «Слуги народа»:

  • Владимир Козак;
  • Василий Мокан;
  • Роман Соха;
  • Нелли Яковлева;
  • Оксана Дмитриева;
  • Валерий Божик;
  • Дмитрий Микиша;
  • Артем Дмитрук;
  • Ольга Солодуха;
  • Олег Воронько;
  • Александр Бакумов;
  • Ольга Коваль;
  • Дарья Володина;
  • Михаил Новиков;
  • Роман Бабий;
  • Алина Загоруйко;
  • Константин Касай;
  • Дмитрий Гурин;
  • Евгений Петруняк;
  • Иван Юнаков;
  • Михаил Крячко.

А также депутаты от «Батьківщини» Андрей Николаенко, Владимир Кабаненко и внефракционная Людмила Буймистер.

Дмитро Разумков_Офіційно / Telegram

Обращение о создании объединения «Розумна політика» уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе спикер должен официально объявить о его создании.