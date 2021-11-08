Дмитрий Разумков опубликовал поименный список членов своего депутатского объединения

Бывший глава парламента, а сейчас внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков 8 ноября опубликовал список депутатов, которые вошли в его новое межфракционное объединение «Розумна політика».

Всего там, кроме Разумкова, 24 депутата. От «Слуги народа»:

Владимир Козак;

Василий Мокан;

Роман Соха;

Нелли Яковлева;

Оксана Дмитриева;

Валерий Божик;

Дмитрий Микиша;

Артем Дмитрук;

Ольга Солодуха;

Олег Воронько;

Александр Бакумов;

Ольга Коваль;

Дарья Володина;

Михаил Новиков;

Роман Бабий;

Алина Загоруйко;

Константин Касай;

Дмитрий Гурин;

Евгений Петруняк;

Иван Юнаков;

Михаил Крячко.

А также депутаты от «Батьківщини» Андрей Николаенко, Владимир Кабаненко и внефракционная Людмила Буймистер.