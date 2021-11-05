«Пусть идут на выборы». В руководстве «Слуги народа» предостерегли своих депутатов от объединения с Разумковым

«Если депутаты-списочники выходят из «Слуги Народа», то пусть сдают мандат и идут на выборы. У нас освобождаются округа. Пусть пойдут на выборы и скажут избирателям: Мы новая партия Дмитрия Разумкова. Мы также просим получить от вас политический мандат». Так будет честнее», – считает Мотовиловец.

Об этом в интервью Liga.net заявил заместитель председателя фракции «Слуга Народа» Андрей Мотовиловец.

Нардепов, прошедших в Верховную Раду по списку «Слуги народа», предостерегли от объединения с экс-пикером парламента Дмитрием Разумковым .

Он отметил, что пока не слышал ни от кого из коллег о желании объединиться с экс-спикером. Мотовиловец добавил, что не поддержал бы исключение из парламента близких к Разумкову Василия Мокана и Неллю Яковлеву, поскольку считает их эффективными депутатами.

«Если они хотят выйти сами, я проголосую за применение к ним императивного мандата. Сдавайте мандат», — уточнил замглавы фракции.

В пятницу стало известно, что бывший глава парламента, а ныне внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков создает в Верховной Раде межфракционное объединение «Разумная политика». В объединение войдут около 25 народных депутатов.