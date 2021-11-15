Фракція «Слуга народу» виключить зі свого складу народного депутата Артема Дмитрука

На засіданні фракції «Слуга народу» вирішили ініціювати виключення народного депутата Артема Дмитрука зі свого складу.
Про це речниця фракції Юлія Палійчук повідомила в понеділок, 15 листопада.
Також фракція ініціює його виключення з комітету Ради з питань правоохоронної діяльності.
Перед цим глава фракції Давид Арахамія заявляв, що Дмитрук «не завжди демонструє колегіальну поведінку»: «Мені важко визначитися. Ті кольори, які він використовує у своїй медійній кампанії в Одесі, точно не мають зеленого кольору».
Зазначимо, що Дмитрук відмовляється вакцинуватися від коронавірусу (не бачить для себе «гарантій якості вакцин»), виступає проти декомунізації в Одесі, голосував проти звільнення Дмитра Разумкова з посади глави Верховної Ради та проти призначення на цю посаду Руслана Стефанчука, а також увійшов до складу міжфракційного обʼєднання Разумкова (у керівництві «Слуги народу» застерегли своїх депутатів від цього обʼєднання).
- 19 жовтня 2021 року Людмилу Буймістер виключили з фракції «Слуга народу». Вона не підтримала закон про олігархів.