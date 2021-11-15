Фракция «Слуга народа» исключит из своего состава народного депутата Артема Дмитрука

На заседании фракции «Слуга народа» решили инициировать исключение народного депутата Артема Дмитрука из своего состава.

Об этом пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук сообщила в понедельник, 15 ноября.

Также фракция инициирует его исключение из комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Перед этим глава фракции Давид Арахамия заявлял, что Дмитрук «не всегда демонстрирует коллегиальное поведение»: «Мне сложно определиться. Те цвета, которые он использует в своей медийной кампании в Одессе, точно не зеленого цвета».

Отметим, что Дмитрук отказывается вакцинироваться от коронавируса (не видит для себя «гарантий качества вакцин»), выступает против декоммунизации в Одессе, голосовал против увольнения Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады и против назначения на этот пост Руслана Стефанчука, а также вошел в состав межфракционного объединения Разумкова (в руководстве «Слуги народа» предостерегали от объединения с Разумковым).