Нардепа Артема Дмитрука официально исключили из фракции «Слуга народа»

Первый вице-спикер Александр Корниенко на заседании Рады 16 ноября официально объявил об исключении Артема Дмитрука из фракции «Слуга народа». Накануне соответствующее решение «слуги» приняли на заседании факции.

Его избрали в Раду от Киевского района города Одесса, а недавно он вошел в межфракционное объединение бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Перед этим глава фракции Давид Арахамия заявлял, что Дмитрук «не всегда демонстрирует коллегиальное поведение».

Отметим, что Дмитрук отказывается вакцинироваться от коронавируса (не видит для себя «гарантий качества вакцин»), выступает против декоммунизации в Одессе, голосовал против увольнения Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады и против назначения на этот пост Руслана Стефанчука, а также вошел в состав межфракционного объединения Разумкова (в руководстве «Слуги народа» предостерегали от объединения с Разумковым).