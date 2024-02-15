Нардеп Артем Дмитрук стверджує, що вніс заставу за монаха УПЦ МП, якого затримали за виправдовування росії

Народний депутат Артем Дмитрук сьогодні, 15 лютого, вніс заставу за монаха Києво-Печерської лаври архідиякона УПЦ МП Павла (Музичука). Насельника Лаври раніше затримали за підозрою у виправдовуванні збройної агресії рф проти України.

Про це повідомив сам Дмитрук. Посилаючись на слова Дмитрука, інформацію про внесення застави також опублікувала пресслужба УПЦ МП.

Як запобіжний захід суд призначив ченцю заставу — 121 тисячу гривень, і наказав носити електронний браслет. Дмитрук стверджує, що заставу вніс саме він.

СБУ провела обшуки у клірика ще 9 лютого. За даними слідства, фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебідя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року. Ще, пише СБУ, під виглядом протестів він розхитував «суспільно-політичну обстановку» в Києві і координував свої дії з підозрюваним у держзраді блогером Анатолієм Шарієм.