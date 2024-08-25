Нардепа Дмитрука підозрюють у нападах на правоохоронця та військового

Народному депутату Артему Дмитруку повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Про це пише Офіс генерального прокурора, не називаючи імені фігуранта. Однак з прикріпленого фото видно, що йдеться про Артема Дмитрука.

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За даними слідства, в Одесі підозрюваний разом із ще кількома людьми напав на правоохоронця, завдав йому тілесних ушкоджень і намагався викрасти зброю. Його дії кваліфікували як умисне заподіяння групою людей працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків та закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою людей.

Також слідство встановило, що коли підозрюваний був у Києві, він під час суперечки з військовим ударив його кілька разів, зокрема по голові. У військового тілесні ушкодження середньої тяжкості. У цій ситуації дії Дмитрука кваліфікували як умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження та грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства з особливою зухвалістю.

Артема Дмитрука викликали до слідчого Державного бюро розслідувань, щоб провести слідчі та процесуальні дії, на 29 і 30 серпня.

Дмитрук відреагував на це у своєму телеграм-каналі і написав, що «влада продовжує своє полювання на тих, хто не згодний з режимом». За його словами, підозру йому не вручали.

Раніше цього дня, 25 серпня, УП з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомила, що Артем Дмитрук незаконно виїхав за кордон — спочатку в Молдову, а потім в Італію.

Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону нардепом та причетності інших людей до організації виїзду — ч. 3 ст. 332 ККУ, повідомила речниця ОГП Надія Максимець у коментарі «Бабелю». Йдеться про справу нардепа Артема Дмитрука. Інформацію про його ймовірний виїзд перевіряють.