НАБУ: Нардеп Андрій Одарченко намагався підкупити біткоїнами голову Державного агентства відновлення Мустафу Найєма

Чинного народного депутата України викрили на спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті $50 тисяч.

Про це Національне антикорупційне бюро повідомило 21 листопада.

За даними джерел «Бабеля», ідеться про нардепа від фракції «Слуги народу» Андрія Одарченка. Він є членом комітету з питань антикорупційної політики. В обмін на гроші нардеп просив, щоб йому допомогли отримати гроші з фонду ліквідації наслідків війни на ремонт підконтрольного йому обʼєкта інфраструктури.

Найєм допомагав антикорупційним органам і сам повідомив їм про спробу підкупу. Після того як Найєм як викривач корупції виділив гроші депутату, йому на рахунок надійшов перший транш хабаря в еквіваленті $10 тисяч. Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати.

Андрій Одарченко вже отримав підозру за статтею 369 Кримінального кодексу — обіцянка хабаря або надання хабаря службовій особі.