Прокуратура встановила місцеперебування нардепа Дмитрука та готує документи для екстрадиції

Правоохоронці встановили місцеперебування народного депутата Артема Дмитрука та вже готують документи для його екстрадиції.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора без імені фігуранта справи, проте з деталей випливає, що йдеться саме про Дмитрука.

Там зазначили, що Офіс генпрокурора співпрацює з міжнародними партнерами для видачі народного депутата України, щоб надалі притягнути його до кримінальної відповідальності

Справа Артема Дмитрука

Народному депутату Артему Дмитруку 25 серпня повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового. За кілька годин до цього в медіа зʼявилася інформація, що Дмитрук незаконно виїхав за кордон. Державне бюро розслідувань почало слідство, як нардеп Дмитрук виїхав з України і хто йому допоміг. Пізніше його оголосили в міжнародний розшук, а суд заочно обрав нардепу запобіжний захід. Сам Дмитрук 24 вересня заявив, що його затримали у Великій Британії і в рамках його справи вже пройшло судове засідання.

ДБР у допомозі нардепу незаконно перетнути кордон підозрює трьох людей, двоє з них також виїхали з України. Третьому співучаснику Київський районний суд міста Одеси обрав запобіжний захід — його триматимуть під вартою два місяці, він також може внести заставу 5 мільйонів гривень.