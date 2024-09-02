ДБР підозрює трьох людей, які допомогти нардепу Дмитруку виїхати за кордон

Державне бюро розслідувань підозрює трьох людей у тому, що вони нібито незаконно переправили нардепа Артема Дмитрука до невизнаного Придністровʼя.

Про це пише пресслужба ДБР, не називаючи імені нардепа, але з деталей справи випливає, що йдеться саме про Дмитрука.

Правоохоронці встановили, що 23 серпня 2024 року депутат незаконно перетнув кордон України у напрямку Молдови в районі пункту пропуску «Павлівка» в зоні відповідальності відділу прикордонної служби «Велика Комарівка» прикордонного загону ДПС України.

Операцію з виїзду організували завчасно. Депутат виїхав з Києва до Одеси, за кермом був не він. Артем Дмитрук вийшов з машини на трасі поблизу одного з населених пунктів Роздільнянського району Одещини. Потім пересів в авто, за кермом якого перебував інший фігурант, а також організатор схеми переправлення. Депутата привезли до кордону, який він перейшов пішки.

Зараз ДБР встановило всіх, хто організовував втечу, зокрема з боку Молдови. Як зазначають правоохоронці, фігуранти неодноразово потрапляли у їхнє поле зору як ті, хто може бути причетний до незаконного переправлення громадян через державний кордон України.

Організатор і один із фігурантів наступного дня також утекли до Придністровської ділянки Молдови.

ДБР повідомило про підозри трьом учасникам схеми, двом заочно, одного фігуранта затримали.