ДБР розслідує, як нардеп Дмитрук виїхав з України і хто йому допоміг

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним нардепом. У ДБР його імені не називають, але з деталей справи випливає, що йдеться про Артема Дмитрука.
Правоохоронці зʼясовують, як депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав. Слідчі працюють в Одесі, уже провели кілька обшуків, зокрема у працівників Державної прикордонної служби, які могли сприяти депутату в незаконному виїзді з України.
Наразі вирішують питання про повідомлення про підозри.
Провадження порушили за статтею 332 Кримінального кодексу України — сприяння незаконному переправленню людей через державний кордон.
Народному депутату Артему Дмитруку 25 серпня повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового. За кілька годин до цього в медіа зʼявилася інформація, що Дмитрук незаконно виїхав спочатку до Молдови, а звідти — до Італії.
Також Дмитрука викликали до слідчого Державного бюро розслідувань на 29 і 30 серпня.
- У 2021 році нардепа Артема Дмитрука виключили з фракції «Слуга народу». Раніше Дмитрук відмовлявся вакцинуватися від коронавірусу (не бачив для себе «гарантій якості вакцин»), виступав проти демонтажу барельєфа радянському маршалу Жукова в Одесі. Ще він активно захищає церкву УПЦ МП і називає її «єдиною канонічною православною церквою в Україні». У лютому 2024 року Артем Дмитрук стверджував, що вніс заставу за монаха УПЦ МП, якого затримали за виправдовування Росії.