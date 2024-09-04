Виїзд нардепа Дмитрука: співучасника відправили під варту

Київський районнний суд міста Одеси обрав запобіжний захід одному з учасників незаконного перетину державного кордону нардепом Артемом Дмитруком. Фігуранта справи триматимуть під вартою два місяці, він також може внести заставу 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, не називаючи імені народного депутата, але з деталей справи випливає, що йдеться саме про Артема Дмитрука.

Народному депутату Артему Дмитруку 25 серпня повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового. За кілька годин до цього в медіа зʼявилася інформація, що Дмитрук незаконно виїхав закордон. ДБР почало розслідувати, як нардеп Дмитрук виїхав з України і хто йому допоміг. Пізніше його оголосили в міжнародний розшук, а суд заочно обрав нардепу Артему Дмитруку запобіжний захід.

ДБР у допомозі нардепу незаконно перетнути кордон підозрює трьох людей, двоє з них також виїхали з України.