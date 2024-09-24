Нардеп Дмитрук заявив, що його затримали в Великій Британії і судове засідання вже відбулося

Народний депутат Артем Дмитрук заявив, що його вже затримали у Великій Британії і в рамках його справи вже пройшло судове засідання.

Про це він повідомив у відеозверненні.

«Зеленський вимагає моєї термінової екстрадиції. Сьогодні в рамках процесу я був затриманий правоохоронцями. Після цього пройшло судове засідання. Скажу одне: «Я залишаюсь із вами на звʼязку», — сказав депутат.

Сьогодні Дмитрук у коментарі The Independent заявив, що президент Володимир Зеленський нібито вимагає від Великої Британії екстрадувати його. Депутат запевнив, що оскаржить цей запит.

Він стверджує, що був змушений втекти з країни нібито через те, що виступив проти ухвалення в Україні закону про заборону діяльності релігійних організацій, повʼязаних із Росією.