Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП

Верховна Рада прийняла в цілому доопрацьований законопроєкт №8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з РФ.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Законопроєкт підтримали 265 народних депутатів.

Цей документ має унеможливити діяльність церков, які керуються державою, що здійснює агресію проти України, тобто — Росією.

Релігійні організації, які підозрюються в співпраці з Російською православною церквою, будуть перевірятися відповідною експертною комісією. Її має створити Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Якщо комісія зафіксує порушення — ДЕСС видасть припис церкві на виправлення ситуації.

Після цього має відбутися суд, який вирішить, чи забороняти релігійну організацію. При цьому під релігійною організацією мається на увазі не вся УПЦ МП, а окремі юридичні особи, які її представляють. Це означає, що кожну парафію чи єпархію будуть забороняти окремо.

Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. При цьому громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.

Заборона УПЦ МП в Україні

19 січня 2023 року уряд вніс до Ради законопроєкт про заборону в Україні церков, афілійованих з Росією. Це зробили за дорученням Ради національної безпеки та оборони. 19 жовтня 2023 року парламент підтримав цей законопроєкт у першому читанні.

У другому читанні Рада досі не може ухвалити заборону УПЦ МП. 23 липня 2024 року низка нардепів заблокували трибуну Ради через відмову ставити проєкт на голосування. Однак голосування тоді так і не відбулося.

Голова парламенту Руслан Стефанчук 24 липня заявив, що депутати вирішили сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень закону, щоб його якнайшвидше винесли на голосування.

15 серпня Зеленський закликав Верховну Раду до оперативності в рішенні про «релігійну незалежність». А предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія до діалогу про єднання.