Зеленський: РНБО просить заборонити діяльність УПЦ МП в Україні

Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих з росією. Насамперед це торкнеться Української православної церкви московського патріархату.

Про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

Державна служба з етнополітики та свободи совісті має провести релігієзнавчу експертизу статуту про управління УПЦ на наявність канонічного зв’язку з московським патріархатом.

Перевірять також, як церковники дотримують умови користування Києво-Печерською лаврою і її майном. Перевірять і наявність правових підстав для цього.

Правоохоронцям і Службі безпеки доручено активізувати роботу з протидії підривній діяльності російських спецслужб через УПЦ МП та інші релігійні організації. Також буде застосовано персональні санкції — прізвища будуть оприлюднені невдовзі.