СБУ прийшла з перевіркою в монастир Мукачівської єпархії УПЦ МП

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.

Слідчі дії провели в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Безпекову роботу проводять, для того щоб:

завадити використанню єпархії як осередку «русского міра»;

перевірити дані про використання приміщень УПЦ для переховування громадян рф, зберігання заборонених предметів тощо;

убезпечити населення від провокацій та терористичних актів.

За минулий тиждень СБУ навідалась до низки церков московського патріархату — у межах протидії російським спецслужбам в Україні. Зокрема, обшуки провели в Києво-Печерській лаврі, у Свято-Миколаївському соборі в Чернівцях, у єпископа Тернопільської єпархії УПЦ МП, який пропагував «русскій мір», а також у храмі Різдва Христового УПЦ МП в Івано-Франківську.