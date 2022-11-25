СБУ провела обшуки у Свято-Миколаївському соборі в Чернівцях. Там знайшли докази співпраці з окупантами

Служба безпеки Україна провела обшуки у Свято-Миколаївському соборі в Чернівцях і знайшла там докази співпраці Чернівецько-Буковинської єпархії московського патріархату з окупантами.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Співробітники спецслужби знайшли документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур, листування керівників єпархії з московськими кураторами, в яких вони отримують «методички» щодо «особливостей» церковних літургій, склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, що закликає підтримувати окупантів, а також копії посвідчень бойовиків, які брали участь у боях проти українських військ. Серед знайдених документів — посвідка «героя росії», підписана міністром оборони рф за окупацію Криму у 2014 році.
Крім того, знайдена переписка з представниками російської православної церкви. У ній єпархії ставлять завдання займатися дезінформацією, заперечувати агресію росії та розповідати вірянам про нібито утиски «московської церкви».
Розпочате кримінальне провадження за статтею держзрада.
- До цього СБУ проводила обшуки у трьох монастирях упц мп, Києво-Печерській лаврі, у керівництва єпархій московського патріархату в Кіровоградській області та у очільника Вінницької єпархії (йому повідомили про підозру).
- Нещодавно Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада в одному з храмів Києво-Печерської лаври. Тоді під час богослужіння у храмі співали пісню «Звон плывет, плывет над россиею, пробуждается матушка-русь».