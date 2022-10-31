СБУ обшукала керівництво єпархій УПЦ МП у Кіровоградській області

Служба безпеки України провела обшуки у керівництві єпархій Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) у Кіровоградській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Окремі представники цієї громади причетні до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі», — пояснили в спецслужбі.

Під час обшуків у них виявили листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом московським кирилом та вилучено велику кількість виготовлених у рф антиукраїнських матеріалів.

Ці матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні країні-агресору. Автор однієї з книг — Андрій Новіков, екссекретар Одеської єпархії УПЦ МП, який у 2014 році виїхав до рф. Зараз він веде власний Telegram-канал, де просуває російські наративи.