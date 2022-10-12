СБУ викрила очільника Вінницької єпархії УПЦ МП на підтримці російської агресії

Служба безпеки України викрила митрополита єпархії Української православної церкви Московського патріархату на виправдовуванні агресії рф і розпалюванні міжконфесійної ворожнечі серед вірян.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що навіть після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну священнослужитель підтримував політику кремля та схвалював дії рф. «Митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Ініційована СБУ експертиза підтвердила протиправний характер дій зловмисника», — повідомляє спецслужба.

Під час обшуків за місцем проживання та в релігійних спорудах правоохоронці вилучили друковані матеріали проросійського змісту та пропагандистську літературу. Слідчі почали кримінальне провадження за ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), вирішується питання про повідомлення служителю про підозру.

СБУ не називає імені священнослужителя, але згідно з даними на сайті Вінницької єпархії УПЦ МП, її очолює митрополит Вінницький і Барський Варсонофій (Столяр).