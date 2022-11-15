СБУ відкрила справу через прославляння «руского міра» у Києво-Печерській лаврі

Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада в одному з храмів Києво-Печерської лаври. Тоді під час богослужіння у храмі співали пісню «Звон плывет, плывет над россиею, пробуждается матушка-русь».

Про це СБУ повідомила 15 листопада.

Справу відкрили за частиною 1 статті 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, заперечення збройної агресії росії проти України.

Напередодні в соцмережах поширили відео з Києво-Печерської лаври, на якому віряни моляться за росію. В СБУ заявили, що перевірять цей факт і ситуація не залишиться без реакції. Пізніше намісник Лаври Павло (Лебідь) заявив, що священника, який вів цей молебень, відсторонили.