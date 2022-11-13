СБУ перевірить відео, на якому віряни в Києво-Печерській лаврі нібито моляться за росію

Служба безпеки України перевірить відео з Києво-Печерської лаври, на якому віряни нібито моляться за росію. Прихожани співали пісню «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь».

Про це пише СБУ у своєму Facebook.

Відео на своїй сторінці оприлюднив священник ПЦУ Михайло Омелян.

У СБУ одразу зазначили, що вивчають це відео і що ситуація не залишиться без реакції.

«Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти України, чекає на «пробудження матушкі-русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів», — заявив виконувач обовʼязків голови СБУ Василь Малюк.

Також на це відео відреагував і міністр культури Олександр Ткаченко. Він зазначив, що наразі потрібно встановити автентичність відео — і якщо воно справжнє, вжити «процесуальних дій» щодо очільників УПЦ МП.