СБУ провела безпекові заходи в Києво-Печерській лаврі ― в межах протидії російським спецслужбам в Україні

На території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври в Києві СБУ провела безпекові заходи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Слідчі дії провели в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Безпекову роботу проводять для того, щоб:

завадити використанню Києво-Печерської лаври як осередку «русского мира»;

перевірити дані про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;

убезпечити населення від провокацій та терористичних актів.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:

проводять огляд території та приміщень Києво-Печерської лаври для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку осіб на території Києво-Печерської лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Нещодавно Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада в одному з храмів Києво-Печерської лаври. Тоді під час богослужіння у храмі співали пісню «Звон плывет, плывет над россиею, пробуждается матушка-русь».