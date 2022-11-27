СБУ прийшла з перевіркою у храм Різдва Христового УПЦ МП в Івано-Франківську

Служба безпеки України проводить безпекові заходи на території єпархіального управління та культової споруди місцевої єпархії УПЦ (МП) у Івано-Франківську.

Слідчі дії провели в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Перевірка проходила на території храму Різдва Христового та всередині нього на вулиці Довженка.

Безпекову роботу проводять для того, щоб: