СБУ прийшла з перевіркою у храм Різдва Христового УПЦ МП в Івано-Франківську

Служба безпеки України проводить безпекові заходи на території єпархіального управління та культової споруди місцевої єпархії УПЦ (МП) у Івано-Франківську.
Слідчі дії провели в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Перевірка проходила на території храму Різдва Христового та всередині нього на вулиці Довженка.
Безпекову роботу проводять для того, щоб:
- завадити використанню єпархії як осередку «русского міра»;
- перевірити дані про використання приміщень УПЦ для переховування громадян рф, зберігання заборонених предметів тощо;
- убезпечити населення від провокацій та терористичних актів.
- 25 листопада СБУ провела обшуки у Свято-Миколаївському соборі в Чернівцях і знайшла там докази співпраці Чернівецько-Буковинської єпархії московського патріархату з окупантами. Знайдено склади з прокремлівською літературою, копії документів окупантів, а також листування з московськими кураторами. Розпочато кримінальне провадження за статтею про держзраду.
- До цього СБУ проводила обшуки у трьох монастирях УПЦ МП, Києво-Печерській лаврі, у керівництва єпархій московського патріархату в Кіровоградській області та у очільника Вінницької єпархії (йому повідомили про підозру).
- Нещодавно Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада в одному з храмів Києво-Печерської лаври. Тоді під час богослужіння у храмі співали пісню «Звон плывет, плывет над россиею, пробуждается матушка-русь».