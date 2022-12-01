СБУ вручила підозру священнику Києво-Печерської лаври, на службі якого співали пісню про «матушку-Русь»

Співробітники Служби безпеки України вручили підозру священнику Києво-Печерської лаври, на молебні якого парафіяни співали пісню «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь».

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Підозру вручили не тільки вказаному священнику, а його «спільникам», які брали участь у тій службі.

Їм усім закидають виправдовування збройної агресії росії проти України і возвеличення агресора (ч. 1 ст. 436-2 КК). За цією статтею загрожують виправні роботи на строк до 2 років або арешт на 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років.