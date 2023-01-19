Уряд вніс до Ради законопроєкт про заборону в Україні церков, афілійованих з росією

Кабінет міністрів вніс у Раду законопроєкт № 8371, який передбачає заборону діяльності церкви Московського патріархату в Україні.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Документ спрямований на «забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів».
Фактично, запропоновані зміни до законодавства, унеможливлюють діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться в державі, котра здійснює збройну агресію проти України.
Ідеться про Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП). Зазначена церква, хоча офіційно і називається «Українська православна церква», утім має статус автономії у складі РПЦ.
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