Уряд вніс до Ради законопроєкт про заборону в Україні церков, афілійованих з росією

Кабінет міністрів вніс у Раду законопроєкт № 8371, який передбачає заборону діяльності церкви Московського патріархату в Україні.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Документ спрямований на «забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів».

Фактично, запропоновані зміни до законодавства, унеможливлюють діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться в державі, котра здійснює збройну агресію проти України.

Ідеться про Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП). Зазначена церква, хоча офіційно і називається «Українська православна церква», утім має статус автономії у складі РПЦ.