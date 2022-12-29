Понад половину українців виступають за заборону УПЦ МП

54% українців вважають, що Українську православну церкву московського патріархату необхідно заборонити.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

78% українців вважають, що держава у той чи інший спосіб має втрутитися в діяльність УПЦ (МП). Зокрема, серед них 54% вважають, що ця церква має бути повністю заборонена в Україні. Ще 24% виступають за дещо «мʼякший» підхід, який не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду.

Лише 12% респондентів вважають, що нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ (МП), а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень.