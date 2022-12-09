Комітет Ради підтримав законопроєкти про заборону УПЦ МП

Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити законопроєкт, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
«Московський патріархат в Україні нарешті заборонять!🚫⛪️ Комітет гуманітарної політики на своєму засіданні щойно рекомендував відповідний законопроект», — повідомив нардеп.
Нардеп Микола Княжицький пояснив, що комітет підтримав три законопроєкти — про заборону російської православної церкви та підлеглих їй структур; звернення Верховної Ради до Кабінету міністрів про передачу в безоплатне користування Почаївської Успенської лаври та Києво-Печерської лаври Православній церкві України; спрощення переходу з УПЦ МП до ПЦУ.
- 1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією.
- У кінці листопада СБУ провела низку обшуків у храмах, монастирях і лаврах УПЦ МП, зокрема в Києво-Печерській. Після заяви президента правоохоронці почали активно проводити серії обшуків по всій країні. Служителів УПЦ московського патріархату перевіряють на проросійську діяльність і зв’язки з окупантами.