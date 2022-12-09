Комітет Ради підтримав законопроєкти про заборону УПЦ МП

Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити законопроєкт, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Московський патріархат в Україні нарешті заборонять!🚫⛪️ Комітет гуманітарної політики на своєму засіданні щойно рекомендував відповідний законопроект», — повідомив нардеп.

Нардеп Микола Княжицький пояснив, що комітет підтримав три законопроєкти — про заборону російської православної церкви та підлеглих їй структур; звернення Верховної Ради до Кабінету міністрів про передачу в безоплатне користування Почаївської Успенської лаври та Києво-Печерської лаври Православній церкві України; спрощення переходу з УПЦ МП до ПЦУ.