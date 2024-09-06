Уряд погодив звільнення голови Закарпатської ОДА і призначення виконувача обовʼязків очільника Мінреінтеграції

Кабінет міністрів України погодив звільнення Віктора Микити з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації, а також тимчасово поклав виконання обов’язків міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Анатолія Стельмаха.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Віктора Микиту призначили на посаду очільника Закарпатської ОДА 9 грудня 2021 року. На той момент він був чинним співробітником Служби безпеки України. Закарпатські медіа писали, що полковник Микита був заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області, а згодом перейшов на аналогічну посаду до Центрального апарату СБУ. Він родом із Закарпаття.

Віктор Микита

Анатолій Стельмах з 12 січня 2022 року до сьогоднішнього призначення працював заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Перед тим був начальником Інформаційного агентства Міністерства оборони України, має військове звання «полковник запасу», є членом Національної спілки журналістів.

Анатолій Стельмах Армія Inform

Колишня міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук подала у відставку й Верховна Рада її підтримала.

Напередодні, 5 вересня, в уряді відбулися кадрові перестановки. Тут детально про всі призначення.