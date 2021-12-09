Головою Закарпатської ОДА хочуть призначити чинного полковника СБУ. Кабмін погодив кандидатуру

Кабінет міністрів на засіданні 9 грудня погодив призначення головою Закарпатської обласної держадміністрації Віктора Микити — чинного співробітника Служби безпеки України.
Під час подання Микита розповів, що зараз він працює в СБУ, а до цього працював у «різних сферах, юристом та у приватних підприємствах».
Місцеві ЗМІ пишуть, що полковник Микита був заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області, а згодом перейшов на аналогічну посаду до Центрального апарату СБУ. Він родом із Закарпаття.
- 28 жовтня 2021 року депутати Закарпатської обласної ради відправили у відставку свого главу Олексія Петрова («Слуга народу»). Петров назвав сесію нелегітимною і заявив, що звернувся до правоохоронних органів. Врешті у відставку його відправили із другої спроби 15 листопада. До цього він понад пів року очолював Закарпатську ОДА. З 2017 до 2019 року він керував департаментом контррозвідки СБУ та управлінням СБУ в Кіровоградській області.
- Після Петрова ОДА очолив Анатолій Полосков, якого президент звільнив вже в середині листопада. Його місце зайняв Петро Добромильський зі «Слуги народу» як виконувач обовʼязків.