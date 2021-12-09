Головою Закарпатської ОДА хочуть призначити чинного полковника СБУ. Кабмін погодив кандидатуру

Кабінет міністрів на засіданні 9 грудня погодив призначення головою Закарпатської обласної держадміністрації Віктора Микити — чинного співробітника Служби безпеки України.

Під час подання Микита розповів, що зараз він працює в СБУ, а до цього працював у «різних сферах, юристом та у приватних підприємствах».

Місцеві ЗМІ пишуть, що полковник Микита був заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області, а згодом перейшов на аналогічну посаду до Центрального апарату СБУ. Він родом із Закарпаття.