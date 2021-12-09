Главой Закарпатской ОГА хотят назначить действующего полковника СБУ. Кабмин согласовал кандидатуру

Кабинет министров на заседании 9 декабря согласовал назначение главой Закарпатской областной госадминистрации Виктора Микиты — действующего сотрудника Службы безопасности Украины.

Во время представления Микита рассказал, что сейчас он работает в СБУ, а до этого работал в «различных сферах, юристом и в частных предприятиях».

Местные СМИ пишут, что полковник Микита был заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области, а после перешел на аналогичную должность в Центральный аппарат СБУ. Он родом из Закарпатья.