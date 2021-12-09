Главой Закарпатской ОГА хотят назначить действующего полковника СБУ. Кабмин согласовал кандидатуру

Кабинет министров на заседании 9 декабря согласовал назначение главой Закарпатской областной госадминистрации Виктора Микиты — действующего сотрудника Службы безопасности Украины.
Во время представления Микита рассказал, что сейчас он работает в СБУ, а до этого работал в «различных сферах, юристом и в частных предприятиях».
Местные СМИ пишут, что полковник Микита был заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области, а после перешел на аналогичную должность в Центральный аппарат СБУ. Он родом из Закарпатья.
- 28 октября 2021 года депутаты Закарпатского областного совета отправили в отставку своего главу Алексея Петрова («Слуга народа»). Сам Петров назвал сессию нелегитимной и заявил, что обратился в правоохранительные органы. В итоге в отставку его отправили со второй попытки 15 ноября. До этого он более полугода возглавлял Закарпатскую ОГА. С 2017 по 2019 год Петров руководил департаментом контрразведки СБУ и управлением СБУ в Кировоградской области.
- После Петрова ОГА возглавил Анатолий Полосков, которого президент уволил уже в середине ноября. Его место занял Петр Добромильский из «Слуги народа» как исполняющий обязанности.