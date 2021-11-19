Зеленский уволил Анатолия Полоскова с должности главы Закарпатской ОГА и назначил ему замену

Президент Владимир Зеленский указом № 587/2021 уволил Анатолия Полоскова с должности главы Закарпатской областной государственной администрации.

Ранее это решение согласовало правительство, а сам Полосков 18 ноября сообщил, что он и его трое заместителей написали заявление об увольнении.

Другим указом, № 588/2021, президент назначил исполняющим обязанности главы ОГА Петра Добромильского из «Слуги народа», который был назначен заместителем главы Закарпатской ОГА в мае 2021 года.