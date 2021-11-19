Зеленський звільнив Анатолія Полоскова з посади голови Закарпатської ОДА та призначив йому заміну

Президент Володимир Зеленський указом № 587/2021 звільнив Анатолія Полоскова з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Раніше це рішення погодив уряд, а сам Полосков 18 листопада повідомив, що він та його троє заступників написали заяву про звільнення.

Іншим указом, № 588/2021, президент призначив виконувачем обовʼязків голови ОДА Петра Добромільського зі «Слуги народу», який був призначений заступником голови Закарпатської ОДА у травні 2021 року.