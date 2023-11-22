Суд узяв під варту нардепа від «Слуги народу» Андрія Одарченка

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою нардепу від «Слуги народу» Андрію Одарченку, якого підозрюють у спробі підкупу голови Держвідновлення Мустафи Найєма. Він має право внести заставу 15 мільйонів гривень.
Про це із зали суду повідомляє кореспондент «Суспільного» і пресслужба НАБУ.
Прокурор на засіданні зачитала уривок телефонної розмови Одарченка з Найємом, якому Одарченко нібито запропонував хабар у криптовалюті. За це нардеп хотів отримати гроші з фонду ліквідації наслідків війни на ремонт Державного біотехнологічного університету в Харкові, в якому він був ректором.
Сам Одарченко запевняє, що хабар не пропонував, а Найєм нібито сам попросив його навчити користуватися криптогаманцем.
Адвокатка Одарченка заявила, що всі докази є штучно створеними: «Якщо кожен день будуть затримувати по депутату, а то й по два, то хто буде голосувати в Раді?».
- 21 листопада НАБУ і САП повідомили про підозри в спробі підкупу депутатам Сергію Лабазюку з групи «За майбутнє» та Андрію Одарченку зі «Слуги народу». Вони намагалися підкупити Мустафу Найєма.
- У той же день НАБУ повідомило про третій епізод підкупу топпосадовця Мінвідновлення. Йому пропонували квартири в новому ЖК в Києві на загальну суму 170 мільйонів гривень. За це чиновник мав залишити в силі угоди про будівництво ЖК на землях Міністерства. Підозри повідомили власнику приватного товариства і керівниці держпідприємства, з яким товариство укладало угоди.