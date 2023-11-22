Суд узяв під варту нардепа від «Слуги народу» Андрія Одарченка

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою нардепу від «Слуги народу» Андрію Одарченку, якого підозрюють у спробі підкупу голови Держвідновлення Мустафи Найєма. Він має право внести заставу 15 мільйонів гривень.

Про це із зали суду повідомляє кореспондент «Суспільного» і пресслужба НАБУ.

Прокурор на засіданні зачитала уривок телефонної розмови Одарченка з Найємом, якому Одарченко нібито запропонував хабар у криптовалюті. За це нардеп хотів отримати гроші з фонду ліквідації наслідків війни на ремонт Державного біотехнологічного університету в Харкові, в якому він був ректором.

Сам Одарченко запевняє, що хабар не пропонував, а Найєм нібито сам попросив його навчити користуватися криптогаманцем.

Адвокатка Одарченка заявила, що всі докази є штучно створеними: «Якщо кожен день будуть затримувати по депутату, а то й по два, то хто буде голосувати в Раді?».