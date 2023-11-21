НАБУ викрило нардепа на спробі підкупу високопосадовця Мінвідновлення. Імовірно, йдеться про Сергія Лабазюка

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру народному депутату, який за сумісництвом є власником великого будівельного й аграрного бізнесів. За даними слідства, він намагався підкупати високопосадовця Міністерства відновлення.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Правоохоронці стверджують, що в серпні 2023 року він просив дати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на мільярд гривень. За це пообіцяв «винагороду» у розмірі 3—5% від вартості кожного підряду. До схеми нардеп залучив директора компанії.

Після надходження 50 мільйонів гривень за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України депутат через довірену особу передав обіцяний відсоток у $150 тисяч високопосадовцю Державного агентства відновлення, який завчасно попередив правоохоронців про спробу підкупу.

Імовірно, йдеться про Мустафу Найєма, який 21 листопада допоміг НАБУ спіймати на пропозиції хабара нардепа від фракції «Слуги народу» Андрія Одарченка.

НАБУ цього нардепа-бізнесмена не називає, але антикорупційна організація Transparency International Ukraine пише, що це Сергій Лабазюк з групи «За майбутнє». Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко також пише, що це саме Лабазюк. Гроші він передавав на паркінгу одного із супермаркетів в Києві. Кошти були в китайській шкатулці.