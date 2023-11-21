НАБУ викрило спробу підкупу квартирами топпосадовця Мінвідновлення. Підозри отримали дві людини

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили власника приватного товариства на спробі підкупу топпосадовця Мінвідновлення.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, бізнесмен пропонував посадовцю квартири в його новобудові на загальну площу понад 5 200 квадратних метрів. Орієнтовна ціна всіх квартир — 170 мільйонів гривень. За це посадовець мав залишити в силі укладені з товариством угоди про будівництва ЖК на землях Мінвідновлення, а також допомогти з дозволами.

Нерухомість мали оформити на довірену людину топпосадовця. На момент викриття підозрювані встигли оформити 15 квартир у столиці.

Підозри повідомили бізнесмену і керівниці держпідприємства, з яким товариство укладало вищезгадані угоди.

Все вказує на те, що підкупити намагалися голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. Він допоміг слідству разом із міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим. Того НАБУ вказує як викривача.