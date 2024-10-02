Україна евакуювала з Лівану 179 людей

Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Міністерство закордонних справ України успішно евакуювали з Лівану 179 людей, 134 з яких — громадяни України.

Про це повідомив ГУР.

Евакуація відбулася напередодні, 1 жовтня, за дорученням президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, вдалося повернути 134 українці, серед яких — 112 дорослих і 22 дитини. Крім того, евакуювали 45 іноземців, серед яких — 31 дорослий та 14 дітей: 16 громадян Польщі (10 дорослих і шість дітей), шість громадян Чехії (пʼять дорослих і дитина), девʼять громадян Литви (шість дорослих та троє дітей), 12 громадян Молдови (сім дорослих та пʼять дітей), громадянин Бразилії та двоє дорослих громадян Лівану.

Крім того, Україна евакуювала дві собаки і кота. У ГУР зазначають, що операцію провели швидко й без ускладнень, враховуючи безпекові загрози в регіоні.

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Ця евакуація стала частиною ширших зусиль з повернення українських громадян через погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні. Загалом, у межах трьох евакуаційних місій за останні три місяці з Лівану вивезли 234 людини — 189 громадян України та 45 іноземців.

Як евакуюватися з Лівану

Необхідно звернутися до посольства України в Ліванській Республіці.

Номер телефону: (+961) 592 16 68;

Електронна пошта: [email protected];

Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером: +38 (044) 238 16 57.

Наступ Ізраїлю на Ліван

30 вересня Ізраїль розпочав наземну операцію проти угруповання «Хезболла» в Лівані. Цьому передувало загострення ситуації між Ізраїлем і угрупованням упродовж місяця.

17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули 12 людей, майже 3 тисячі постраждали. Reuters із посиланням на джерела пише, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тисяч пейджерів, імпортованих ліванською групою «Хезболла», за кілька місяців до вибухів. ABC News зазначає, що Ізраїль готувався до операції щонайменше 15 років. Офіційно президент Ізраїлю спростував причетність країни до підриву пейджерів у Лівані.

18 вересня в Лівані прогриміла повторна серія вибухів. Детонували рації, які використовують члени ліванського угруповання «Хезболла», й автомобільні радіоприймачі. Загинули 14 людей, ще 450 дістали поранень. Того ж дня Ізраїль заявив про «нову фазу» війни — її вестимуть переважно на півночі країни, що межує з Ліваном. Відтоді перестрілки між ЦАХАЛ і «Хезболлою» посилилися.

20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі. А за тиждень, 27 вересня, ЦАХАЛ ударив по штаб-квартирі «Хезболли» в столиці Лівану Бейруті. Наступного дня Армія оборони Ізраїлю і «Хезболла» підтвердили, що в цій атаці загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.