У Лівані прогриміла повторна серія вибухів — детонують рації та радіоприймачі

У Лівані 18 вересня прогриміла нова серія вибухів — попередньо, детонують рації, які використовують члені ліванського угруповання «Хезболла», й автомобільні радіоприймачі.

Як пише Reuters, вибухи сталися на півдні країни та в південних передмістях Бейруту. Принаймні один вибух стався під час похорону людей, які загинули напередодні внаслідок вибухів пейджерів.

За даними видання, «Хезболла» придбала рації орієнтовно пʼять місяців тому — тобто приблизно в той самий час, коли й пейджери.

Axios з посиланням на джерела пише, що Ізраїль причетний до вибухів. Рації нібито заздалегідь замінували ізраїльські спецслужби, а потім передали їх «Хезболлі» для екстреного звʼязку, які бойовики мали використовувати під час військових зіткнень з Ізраїлем.

У Лівані прогриміла повторна серія вибухів. reuters.com reuters.com У Лівані прогриміла повторна серія вибухів. reuters.com

Ліванські медіа повідомляють про перших загиблих і поранених унаслідок вибухів, передає ВВС. Зараз відомо про щонайменше трьох загиблих. Військові закликають людей не збиратися в районах, де відбуваються вибухи, на місця прямують медики.

Видання The Jerusalem Post пише, що також, імовірно, вибухають iPhone, відеокамери та інші пристрої, однак ця інформація не підтверджена. Попередньо, «Хезболла» наказала своїм бойовикам дистанціюватися від пристроїв звʼязку.

Телеканал канал Alhadath, який належить Саудівській Аравії, стверджує, що детонує мережеве обладнання в машинах, будинках і мотоциклах.

Видання Axios з посиланням на джерела стверджує, що